Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hund vertreibt Einbrecher

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Für viele gilt ein Hund bekanntlich als "der beste Freund des Menschen", aber auch als wirksamer Schutzfaktor gegen Einbrecher genießen diese Vierbeiner Anerkennung. Dies hat sich jetzt wieder einmal in einem Fall im Mönchengladbacher Stadtgebiet bewiesen.

Das Bellen eines Hundes hat in der Nacht zum Mittwoch, 4. November, im Stadtteil Bettrath-Hoven an der Straße Overstieg offensichtlich einen Einbrecher vertrieben. Gegen 2 Uhr in der Nacht hatte der Hund angeschlagen, vor dem Haus waren noch Schritte zu hören. Am nächsten Morgen waren frische Hebelspuren an der Hauseingangstür festzustellen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

