Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme nach Leistungserschleichung

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Montagabend (31.05.2021) gegen 18:00 Uhr einen 23-jährigen Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Beamten stellten zunächst die Identität des polnischen Staatsangehörigen fest, da der 23-Jährige zuvor ohne gültigen Fahrschein eine S-Bahn von Ditzingen nach Stuttgart genutzt und sich gegenüber dem Kontrolleur nicht ausgewiesen hatte. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann von der Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Diebstahls gesucht wurde. Die Streife nahm den in Stuttgart wohnhaften Mann deshalb fest und verbrachte ihn zur Dienststelle. Da ein Freund des Festgenommenen die geforderte Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro entrichten konnte, blieb ihm letztlich eine 90-tägige Haftstrafe erspart. Der 23-Jährige muss nun zudem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell