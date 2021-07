Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auseinandersetzung bei Abi-Feier + Körperverletzung am Bahnhofsplatz + PKW-Diebstahl + Auto zerkratzt + Unfälle und Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Sinn: Kopfverletzung bei Abi-Feier - Zeugen gesucht

Eine Kopfverletzung bei einer Abi-Feier in der Straße "Zur Dornheck" in Fleisbach zog sich Samstagfrüh ein 19-Jähriger zu. Eine Zeugin meldete gegen 00.15 Uhr eine Schlägerei beim Gelände der Brauerei, bei der offenbar eine Person bewusstlos geschlagen wurde. Als die Streife eintraf, hatte ein 19-jähriger Mann eine blutenden Kopfplatzwunde und war ansprechbar. Das Opfer konnte sich jedoch nicht an den Vorfall erinnern. Nach ersten Erkenntnissen schlugen mehrere unbekannte Personen auf das Opfer ein und flüchteten mit einem PKW mit Frankfurter Kennzeichen. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten und zu dem PKW mit Frankfurter Kennzeichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter 02772/47050.

Herborn: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz

Auf dem Bahnhofsplatz in Herborn gerieten Samstagfrüh mehrere Männer in Streit. Gegen 01.55 Uhr meldeten Zeugen dort eine Schlägerei. In dessen Verlauf warfen Unbekannte Flaschen auf geparkte Fahrzeuge und es kam zu Schlägen untereinander. Die Auseinandersetzung zog sich offenbar über die gesamte Bahnhofstraße. Mehrere Personen flüchteten dann mit zwei Autos (Nissan und Ford) in zunächst unbekannte Richtung. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizisten im Landkreis Marburg-Biedenkopt einen Ford Mondeo, der mit einem 21-Jährigen und einem 17-Jährigen besetzt war. Ob die beiden Insassen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wird noch geprüft. Nach ersten Erkenntnissen mussten drei Personen mit Verletzungen, u. a. wegen einer Kopfplatzwunde, in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus sind mindestens zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat die Samstagfrüh die Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter 02772/47050 entgegen.

Herborn: PKW vom Pendlerparkplatz gestohlen

Auf einen Mitsubishi hatten es am vergangenen Wochenende unbekannte Autodiebe auf einem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 255 abgesehen. Der silberfarbene Pajero stand zwischen 08.00 Uhr am Freitag (09. Juli) und 09.15 Uhr am Montag (12. Juli) auf dem Parkplatz beim Abzweig Hörbach. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter 02772/47050.

Wetzlar: PKW zerkratzt

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Sachbeschädigung in der Wilhelm-Loh-Straße. Unbekannte zerkratzten den silberfarbenen Karl am Freitag (09. Juli) zwischen 18.45 und 19.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Dillenburg: Gasflasche entwendet

Zwei Gasflaschen ließen Unbekannte aus Gartenhütten in der Siegener Straße mitgehen. Sie brachen am Sonntag zwischen 00.00 und 03.00 Uhr zwei Hütten auf und flüchteten mit dem Diebesgut. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0.

Leun: Beim Ausparken BMW gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte Montagmittag gegen 12.20 Uhroffenbar beim Ausparken auf einem Parkplatz im Hellweg einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 5er BMW zurückkam, war dieser an der Frontschürze beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar: Unfallflucht in der Braunfelser Straße

Am Freitag (09.Juli) gegen 18.25 Uhr hielt ein 37-jähriger Mann in einem VW auf der Linksabbiegerspur der Braunfelser Straße an der roten Ampel. Ein bislang Unbekannter hielt neben dem VW auf der Geradeausspur. Als die Ampel grün zeigte, scherte der Unbekannte auf die Linksabbiegerspur ausund streifte dabei den VW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Sinn: Opel im Wendehammer touchiert

Offenbar beim Rückwärtsausparken touchierte ein bislang Unbekannter Freitagabend (09.Juli) in der Straße "Dornheck" einen geparkten Opel. Der graue Astra stand zwischen 23.30 Uhr und 23.55 Uhr in einem Wendehammer. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 027112/47050.

Schöffengrund: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Wetzlar und eine 45-jährige Radlerin aus Braunfels befuhren am Samstag (10.Juli) gegen 14.45 Uhr nebeneinander die Wetzlarer Straße von Oberwetz in Richtung Niederwetz. In Höhe der Einmündung nach Reiskirchen beabsichtigte der Wetzlarer in die Ludwigstraße abzubiegen und übersah offenbar die neben ihm fahrende Braunfelserin. Trotz eines sofortigen Bremsvorgangs stürzte der 52-Jährige. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Haiger: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 66-jährige Frau in einem Renault, eine 52-jährige Opel-Fahrerin und eine 49-jährige Frau in einem BMW befuhren am Samstag (10.Juli) gegen 10.00 Uhr hintereinander die Straße "Hinterm Graben" in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 14 bremste die Renault-Fahrerin. Offenbar bemerkte die BMW-Fahrerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Renault der 66-Jährigen geschoben. Die 52-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771-9070.

