Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Opel brennt aus

Schöppingen (ots)

Ein Zeuge hatte Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 01.00 Uhr alarmiert: In der Bauerschaft Haverbeck unweit der Landesstraße 582 brannte ein Auto. Die Flammen löschte die Feuerwehr. Unklar ist die Brandursache. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel, mutmaßlich rot lackiert. Kennzeichen waren nicht an dem Corsa befestigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

