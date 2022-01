Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 50-Jährige war gegen 07.50 Uhr auf dem Radweg an der Dinxperloer Straße in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs. Dabei kollidierte sie mit einem Bus: Ein 55-Jähriger wollte damit vom Butenwall kommend nach rechts in die Dinxperloer Straße abbiegen - dabei hatte der Isselburger verkehrsbedingt in der Einmündung abgebremst. Die verletzte Bocholterin kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

