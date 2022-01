Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer im Parkhaus

Gronau (ots)

Schallschutzplatten als Flugobjekte und Lampenabdeckungen mutmaßlich als Frisbee gebraucht haben Unbekannte in Gronau. Zuvor hatten die Täter die Gegenstände abgerissen beziehungsweise demontiert. Zu dem Geschehen in einem Parkhaus am Möllenweg kam es am Freitag gegen 20.20 Uhr. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

