Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Trunkenheitsfahrt in Bauernschaft

Coesfeld (ots)

Eine Dülmenerin fuhr am Mittwoch (15.12.21) gegen 5.45 Uhr betrunken mit ihrem Auto. Die Polizisten kontrollierten die 40-Jährige in der Bauernschaft Börnste. Es wurde deutlicher Alkoholgeruch in ihrem Atem festgestellt. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv. Auf der Wache wurde der Dülmenerin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

