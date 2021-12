Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Rudolf-Harbig-Straße/ Hund beißt Jogger

Coesfeld (ots)

Ein Hund hat einen 58-jährigen Jogger aus Nottuln gebissen. Passiert ist das bereits am Sonntag (12.12.21). Gegen 18 Uhr lief der Mann auf dem Gehweg der Rudolf-Harbig-Straße von der Dülmener Straße kommend in Richtung Promenade. Er lief an einer Frau vorbei. Ein freilaufender Hund begleitete sie, der bellend hinter dem Nottulner herrannte und ihn in den rechten Oberschenkel biss. Aus Angst vor dem Hund lief der 58-Jährige nach Hause und bemerkte erst dort die blutende Bisswunde.

Aufgrund der Dunkelheit kann der Jogger keine konkreten Angaben zu der Hundehalterin machen, er beschreibt sie wie folgt:

Rund 1,70 Meter groß, normale Figur, bekleidet mit längerem Mantel.

Der Hund soll weiß/beiges lockiges Fell haben und laut Jogger circa kniehoch sein. Die Polizei in Dülmen bittet die Hundehalterin und weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell