Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Heckenbrand in Westercelle - Handwerker greifen beherzt ein!

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einem Heckenbrand in Straße Westfeld alarmiert. Nach ersten Meldungen brannte eine Hecke in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude. Vor Ort konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten in der Nähe befindliche Handwerker ein Standrohr gesetzt und mit eigenen Schläuchen und einem Strahlrohr die Flammen bekämpft. "Durch den Einsatz der Handwerker wurde das Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindert", erklärte Einsatzleiter Stefan Schmidt und bedankte sich bei den "Hilfs-Feuerwehrleuten".

Durch die Feuerwehr Westercelle wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Brandstelle eingehend kontrolliert.

