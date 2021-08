Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Westercelle

Celle (ots)

Auf Grund der Corona Pandemie wurde die diesjährige Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Westercelle im Juli und nicht wie gewohnt im Januar durchgeführt. In den geöffneten Fahrzeughallen und dem Vorplatz des Gerätehauses wurden Sitzplätze mit viel Abstand für eine verkürzte Versammlung im Freien vorbereitet.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung begrüßte Ortsbrandmeister Stefan Schmidt die Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und der Altersabteilung, die fördernden Mitglieder, den stellvertretenden Stadtbrandmeister Jan-Höner zu Guntenhausen, sowie die Vertreter aus Politik und der Verwaltung des Ortsteils Westercelle und der Stadt Celle.

Traditionell berichtet der Ortsbrandmeister über die Ereignisse und Leistungen des vergangenen Jahres.

Die Ortsfeuerwehr Westercelle konnte 2020 ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 als Ersatz für ein 30 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug LF8 in Dienst stellen. Mit dem neuen Fahrzeug können nun im ersten Abmarsch gleich neun Kameraden ausrücken und sich bereits während der Anfahrt mit vier Atemschutzgeräten im Mannschaftsraum ausrüsten. Das Fahrzeug verfügt neben vielen technischen und taktischen Details über einen Lichtmast, einen 2000 l Wassertank und einen 120 l Schaummitteltank.

Der Ausbildungs- und Übungsdienst wurde durch die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt. Abstands- und Hygiene-Regeln wurden umfangreich eingeführt und umgesetzt. Die Einsatzabteilung wurde in Dienstgruppen eingeteilt, die immer getrennt voneinander verschiedene Themen in den Ausbildungsdiensten abarbeiten mussten. Die Entwicklung der Pandemie führte zum Jahresende sogar bis hin zur kompletten Einstellung des Dienstbetriebes. Das oberste Ziel der ständigen Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr konnte nur so gesichert werden.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Karsten Kruse berichtete im Jahresrückblick über die geleisteten Einsätze in 2020. Die Ortsfeuerwehr Westercelle ist im Jahr 2020 zu 42 Einsätzen ausgerückt. Technische Hilfeleistungen, Tierrettungen, Entstehungs-, Mittel- und Großbrände mussten bewältigt werden. Die Zahl der Fehlalarme ist gegenüber 2019 leicht gestiegen.

Im weiteren Verlauf betonte Ortsbrandmeister Stefan Schmidt die Dringlichkeit für den Neubau des Feuerwehrhauses in Westercelle. Erfreulicherweise gibt es gute Fortschritte bei den ersten Baumaßnahmen und den folgenden Planungen. Er bedankte sich in diesem Zuge ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei den Stadtbrandmeistern, dem Westerceller Ortsrat, dem Rat der Stadt Celle sowie der Verwaltung.

Der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Niklas Stremmel berichtete über die geleisteten Dienste der Jugendfeuerwehr und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Nach den Sommerferien haben sich weitere Interessenten für die begehrten Plätze bei der Jugendfeuerwehr angekündigt.

Durch Ortsbrandmeister Stefan Schmidt und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Jan Höner zu Guntenhausen wurden auf Grund ihrer Leistungen und der erfolgreichen Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen Felix Göldner zum Oberfeuerwehrmann, Niklas Stremmel zum 1. Hauptfeuerwehrmann und Nils Hemmerling zum Löschmeister befördert. Martin Fester wurde, in seiner Funktion als Leiter der Tauchergruppe der Stadtfeuerwehr, zum 1. Hauptlöschmeister befördert.

Für ihre 25jährige aktive Mitgliedschaft wurden Andreas Krafczyk, Lars-Sören Schwarzenberger und Hanko Zeitzmann geehrt. Eine besondere Auszeichnung wurde dem Oberfeuerwehrmann Detlev Gaidischki zu teil. Neben einer sehr hohen Dienstbeteiligung bei Übungs- und Einsatzdiensten der Ortsfeuerwehr, leistet er weitere Dienste bei der Jugendfeuerwehr und steht auch für Sonderdienste immer zur Verfügung. Für dieses überragende Engagement wurde er mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Celle e.V. in Silber ausgezeichnet.

Ortsbrandmeister Stefan Schmidt bedankte sich bei seinem Stellvertreter Karsten Kruse, dem Ortskommando, sowie allen aktiven Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzbereitschaft des vergangenen Jahres.

Text: Karsten Kruse /Stellv. Ortsbrandmeister FF Westercelle)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell