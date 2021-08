Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche in Garßen

Celle (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einem beginnenden Küchenbrand in den Riethkamp im Stadtteil Garßen alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Topf war das Essen angebrannt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Topf ins Freie gebracht. Anschließend wurde das Gebäude belüftet.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Garßen und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

