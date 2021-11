Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto erfasst Betrunkenen

Am Montag fiel ein Betrunkener in Ulm auf die Straße und wurde verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr lief ein 26-Jähriger in der Magirusstraße in Richtung Einsteinstraße. Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, kam er auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste ein 36-Jähriger mit seinem Audi stark bremsen. Dennoch stieß das Fahrzeug gegen den Passant. Dadurch wurde der Fußgänger leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf ca. 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich, auch bei Fußgängern. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und die Teilnahme am Straßenverkehr konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

