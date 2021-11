Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weihnachtskonzert des Polizeimusikkorps abgesagt

Ettlingen/Karlsruhe (ots)

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe am 3. Adventssonntag (12.12.2021) in der Ettlinger Schlossgartenhalle findet auch in diesem Jahr nicht statt. Diese Entscheidung hat das Polizeimusikkorps in Übereinstimmung mit der Ettlinger Aktionsgemeinschaft "Die Polizei hilft" getroffen, die seit vielen Jahren mit dem Konzerterlös bedürftige Menschen in der Partnerstadt Gatschina/Russland unterstützt.

"Wir bedauern das sehr, aber "Polizei" ist Bestandteil unseres Namens und wir sind uns bewusst, dass wir in dieser pandemischen Lage eine besondere Verantwortung für unser Publikum und die Aktiven haben", so das Musikkorps und die Aktionsgemeinschaft.

