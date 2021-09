Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei Ulm

45-Jähriger vorläufig untergebracht

Ulm (ots)

Für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus am Mittwoch in Biberach soll der Mann verantwortlich gewesen sein.

Am vergangenen Mittwoch brannte es im einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/PM110979/5020367). Zeugen hatten im Gebäude einen Rauchmelder und Rauch wahrgenommen. Daraufhin verließen sämtliche Bewohner das Gebäude. In einer Ein-Zimmer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes brach das Feuer aus. Dort konnte der Brandherd lokalisiert werden. Dessen 45-Jähriger Bewohner hatte die Wohnung kurz zuvor verlassen und war seitdem verschwunden. Ersten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge, soll der 45-Jährige das Feuer gelegt haben. Polizisten sahen ihn am Mittwoch in Biberach mit seinem Auto fahren und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Biberach erließ am Donnerstag einen Unterbringungsbefehl wegen Verdacht der schweren Brandstiftung und Verdacht des versuchten Mordes gegen den 45-Jährigen. Der wurde nun in einem Zentrum für Psychiatrie vorläufig untergebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

