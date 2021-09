Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin stößt mit Fußgänger zusammen

Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Donnerstag in Ulm.

Die 51-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Talstraße. An der Einmündung zum Berliner Ring bog sie nach links ab. Ein 53-jähriger überquerte bei grüner Fußgängerampel den Berliner Ring. Den übersah die Fahrerin des BMW. Sie stieß mit dem Fußgänger zusammen. Da die Autofahrerin nicht sehr schnell fuhr, erlitt er 53-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Das Krankenhaus konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Am BMW entstand geringer Sachschaden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

