Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Unbekannter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet- Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten-Forchheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr in der Hauptstraße in Forchheim einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht hierzu Zeugen.

Der Pkw-Fahrer setzte offenbar rückwärts und touchierte ein dort abgestelltes Fahrzeug. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200 0 zu melden.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell