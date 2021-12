Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Versuchter Einbruch in Gebäude

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Kunststoffrahmens zerstörten Unbekannte den Glaseinsatz einer Eingangstür an der Elsa-Brändström-Straße. Am Dienstag (14.12.21) gegen 17.55 Uhr versuchten sie so ins Innere des Hauses zu gelangen. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930 unter zu melden.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell