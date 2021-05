Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Brand in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 2. Mai 2021, brannte aus bislang unbekannter Ursache gegen 9 Uhr ein Pkw in der Lürssenstraße in Lemwerder.

Der Daimler war zum Brandzeitpunkt in einer Garage abgestellt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Lemwerder, Bardenfleth und Altenesch löschten das Feuer. Am Fahrzeug und der Garage entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei im Rahmen der Ermittlungen nun Zeugen, die in der Lürssenstraße, in dem Zeitraum von 8:30 bis 9:00 Uhr, verdächtige Umstände beobachtet haben.

