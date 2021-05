Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines E-Bikes in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 2. Mai 2021, im Zeitraum von 15:00 bis 16:30 Uhr, ein E-Bike in der Herbertstraße in Nordenham entwendet.

Das schwarze E-Bike der Marke KTM wurde zuvor verschlossen vor einem Haus abgestellt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell