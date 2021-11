Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer in Sulingen - Einbruch in Kindergarten in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Verkehrsunfall

Ein 33-jähriger Sulinger befuhr am Mittwoch gegen 19.00 Uhr mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg an der Nienburger Straße aus Richtung der Innenstadt kommend. Der 26-jährige Fußgänger war auf dem Geh- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 172 übersah der Radfahrer den dunkel gekleideten Fußgänger und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen. In Folge des Zusammenstoßes kamen beide Beteiligten zu Fall und verletzten sich leicht (jeweils im Bereich der Arme/Hände). Beide mussten im Krankenhaus Sulingen behandelt werden. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Diepholz

Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei Diepholz sucht nach dem Eigentümer einer Bauchtasche (siehe Foto). Die Tasche war am 12.11.2021 gegen 19.00 Uhr nach einem Diebstahl in einem Kleidungsgeschäft in der Lange Straße zurückgeblieben. Drei Jugendliche betraten zunächst das Geschäft, um dann in einem günstigen Augenblick mit einer Winterjacke, ohne zu bezahlen, zu flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise, wo eine grüne Winterjacke mit einem Totenkopfsymbol auf der Brust aufgetaucht ist. Bei der Anzeigenaufnahme im Geschäft konnte die Bauchtasche aufgefunden werden. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise, wem die Tasche gehört bzw. wer sie vielleicht nur verloren hat. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen

Einbruch im Kindergarten

Im städtischen Kindergarten, der gerade in dem Neubaugebiet an der Werner-von-Siemens-Straße errichtet wird, wurde in der Zeit von Dienstag 17.00 Uhr bis Mittwoch 7.00 Uhr eingebrochen. Durch ein "auf Kipp stehendes" Fenster drangen bisher noch unbekannte Täter in den Rohbau ein und stahlen mehrere Werkzeuge. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Twistringen

Rennradfahrer gestürzt

Ein 71-jähriger Rennradfahrer war am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr mit einer Gruppe Radsportler auf der Steller Dorfstraße unterwegs. Als er nach rechts auf die Straße wechseln wollte, rutschte er auf dem weichen Grünstreifen aus. Obwohl er einen Helm trug, verletzte er sich durch den Aufprall am Kopf und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Syke

Vorfahrt missachtet

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer missachtete am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr im Industriegebiet in Syke die Vorfahrt einer 63-jährigen Weyherin. Die Ford-Fahrerin war von der Siemensstraße in Fahrtrichtung B6 unterwegs, als der Audi-Fahrer an der Kreuzung der Max-Planck-Straße mit ihr zusammenstieß. Verletzt wurde durch den Zusammenprall niemand der vier Insassen. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

