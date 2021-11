Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Twistringen und Syke-Barrien - Diebstahl in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Twistringen

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am frühem Morgen auf der B 51 wurden insgesamt 4 Personen verletzt. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW-Caddy befuhr die B 51 von Barnstorf in Richtung Twistringen. In Höhe des Sportplatzes Mörsen wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er im Gegenverkehr einen VW-Bus und es kam zum Zusammenstoß. Der 43-jährige Caddy-Fahrer sowie der Fahrer 70-jährige Fahrer des VW-Bus und seine 2 Mitfahrer wurden verletzt und mussten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Syke-Barrien

Verkehrsunfall

Ein 61-jähriger Fahrer eines Pedelecs befuhr am Dienstag gegen 08.00 Uhr den Fahrradweg an der Barrier Straße (B 6). Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Tankstellengelände auf die Barrier Straße einfahren und fuhr auf den Radweg. Der 61-Jährige erschrak, bremste stark und stürzte gegen den Pkw. Mit leichten Verletzungen wurde der 61-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Diepholz

Diebstahl

Am Dienstag gegen 08.30 Uhr betraten 3 Erwachsene und ein Kind die ESSO-Tankstelle in der Straße Auf dem Esch. Sie steckten eine Packung Süßigkeiten und eine Schachtel Zigaretten ein, verließen die Tankstelle und flüchteten in einem Pkw. Eine Polizeistreife konnte im Rahmen der Fahndung den Pkw und auch die vier Personen in Drebber antreffen. Das Diebesgut konnte die Polizei sicherstellen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen.

