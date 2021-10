Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Südtangente kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. Ein 33-Jähriger fuhr auf der L594 als er gegen 20:20 Uhr nach links in Richtung Florapark abbiegen wollte. In entgegengesetzter Richtung nahm der Fahrer allerdings nur ein Auto war, dass in eine andere Richtung abbog. Ein dahinterfahrende 45-Jährigen Honda-Fahrerin übersah er und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Beide Pkw kollidierten frontal miteinander. Der Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus, die 45-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

