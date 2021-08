Polizei Düren

POL-DN: Nach Sturz mit gestohlenem Roller: Jugendliche schwer verletzt

Niederzier (ots)

Niederzier - Am Freitagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Niederzier gerufen. Eine 15-Jährige war mit einem Kleinkraftrad gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr im Bereich eines Spielplatzes an der Straße "Im Bachfeld". Dort waren mehrere Jugendliche mit einem Roller gefahren, allesamt ohne Helm und ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein 15 Jahre altes Mädchen war hierbei zu Fall gekommen und verletzt worden. Ein Rettungswagen musste sie später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das motorisierte Zweirad am Vortag gestohlen worden war und der Besitzer dies bereits zur Anzeige gebracht hatte. Die anwesenden Jugendlichen erklärten, eine unbekannte männliche Person sei am Freitag mit dem Roller am Spielplatz erschienen und habe ihnen auf Nachfrage erlaubt, damit zu fahren. Die Identität dieses circa 17 bis 18 Jahre alten jungen Mannes, der blonde kurze Haare und unreine Haut gehabt haben soll, ist nicht bekannt, eben so wenig sein Verbleib. Das Kleinkraftrad wurde noch am Freitag an den Eigentümer übergeben.

Neben der Unfallanzeige wurden gegen alle Beteiligten (die 15-Jährige sowie einen 16- und einen 17-Jährigen) Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern derweil an

