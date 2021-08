Polizei Düren

POL-DN: Widerstand und Beleidigungen

Düren (ots)

Nachdem sie in Gewahrsam genommen worden war, beleidigte und schlug eine Frau aus Düren die eingesetzten Polizeibeamten. Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Straftaten wurden ebenfalls eingeleitet.

Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr klingelte eine Frau an einem Wohnhaus in Birkesdorf und bat den ihr unbekannten Bewohner um Geld. Als dieser keines herausgab, schrie die 41-Jährige los und rief dabei rechte Parolen, wobei sie auch den Arm zum Hitlergruß hob. Die informierten Polizisten trafen die Dürenerin wenig später auf der Flemingstraße an. Sie stellten ihre Identität fest und entschlossen sich, die aggressive und deutlich alkoholisierte Beschuldigte in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die 41-Jährige beleidigte die Beamten während der Fahrt im Streifenwagen sowie später auf der Wache und schlug nach ihnen. Eine richterlich angeordnete Blutprobe konnte nur unter Anwendung von körperlichem Zwang entnommen werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt, nach ihrer Ausnüchterung konnte die 41-Jährige am frühen Samstagmorgen entlassen werden.

