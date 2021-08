Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle aus Transportern - Polizei sucht Zeugen

Hambach / Merzenich (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei drei Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. In einem Fall wurde hochwertiges Werkzeug entwendet, einmal blieb es beim Versuch und in einem Fall wurde ein Täter bei dem Diebstahl beobachtet.

Am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr verständigte ein Mann die Polizei, um einen Diebstahl aus seinem in einer Hauseinfahrt der Straße "Mühlengraben" geparkten Fahrzeug zu melden. Der oder die Täter hatten das Blech des Fahrzeugs unter einem Schloss aufgeschnitten, verbogen und zerkratzt. Sie gelangten ins Innere des Kleintransporters und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, eingrenzen.

Der Geschädigte des Diebstahls in der Straße "Mühlengraben" machte seinen Nachbar auf einen möglichen Diebstahl aufmerksam. Dieser wohnt in der Straße "Zum Rott" und hatte seinen Transporter ebenfalls in der Einfahrt stehen. Auch er stellte Beschädigungen an seinem Wagen fest, allerdings war es scheinbar nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Hier ist der Tatzeitraum Freitag, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 10:12 Uhr.

In Merzenich "An der Elle" wurde am frühen Montagmorgen in einem ähnlichen Fall ein Täter bei der Tatausführung beobachtet und die Zeugin verständigte die Polizei. Um 04:30 Uhr hatte sie quietschende Reifen gehört und aus dem Fenster geschaut. Dort sah sie einen grauen Pkw der Marke BMW, der neben einem Sprinter geparkt war. Auf dem Dach des Transporters lag ein Mann und hantierte an der Schiebetür herum. Die Zeugin verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der BMW-Fahrer bereits flüchtig und konnte auch durch eine Fahndung nicht ausfindig gemacht werden. Die Tür des Transporters war völlig demoliert und ließ sich leicht öffnen. Ob etwas fehlte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Bei dem verdächtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW. Der mutmaßliche Täter trug schwarze kurze Haare und eine FFP2-Maske.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben, werden gebeten, die Leistelle unter der Rufnummer 02421-949-6425 zu kontaktieren.

