Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Hilfe für Einsatzkräfte im Kataststrophengebiet

Kreis Segeberg (ots)

Unzählige ehrenamtliche Helfer verschiedener Organisationen sind im vom Hochwasser betroffenen Gebieten im Einsatz. Sie versuchen den betroffenen Bürgern so gut es geht zu helfen. Es sind in den betroffenen Kommunen auch Einsatzkräfte im Privaten von der Flutkatastrophe betroffen, denen gerne geholfen werden soll. Der Kreisfeuerwehrverband Segeberg unterstützt diese Hilfeleistung und hat diesbezüglich ein Spendensonderkonto bei der VR Bank Zwischen den Meeren (VR Bank Neumünster) eingerichtet: IBAN: DE 5521 2900 1600 5251 0283 BIC: GENODEF1NMS Kennwort: Hochwasserhilfe Die Spende wird vor Ort tätigen Organisationen zweckgebunden zur Verfügung gestellt, um damit den selbst in Not geratenen Helfern zu helfen. Sachspenden können wir nicht annehmen. Wir freuen uns auf jegliche Mithilfe und danken bereits jetzt allen Spendern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell