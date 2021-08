Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt

Düren (ots)

Einbrecher schlugen am frühen Sonntagmorgen ein Fenster eines Supermarktes in der Straße "Am Ellernbusch" ein und gelangten so in das Gebäude.

Um 05:12 Uhr am Sonntag wurde der Alarm des Verbrauchermarktes ausgelöst. Ein Mitarbeiter der beauftragten Sicherheitsfirma begab sich zum Markt und bemerkte, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei und den Filialleiter. Die eingesetzten Beamten stellen fest, dass der oder die Täter vermutlich über das Dach des Marktes stiegen und dann das Fenster zum Aufenthaltsraum der Mitarbeiter einschlugen. Durch ein Loch in der Scheibe öffneten sie diese und gelangten ins Innere. Die Spurenlage zeigt, dass die Einbrecher den kompletten Mitarbeitertrakt begingen, jedoch nicht in die Verkaufsräume gelangten. Nach einer ersten Einschätzung des Filialleiters wurde nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich mit Hinweisen unter der Nummer 02421 949-6425 an die Leistelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell