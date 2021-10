Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Bücher in Brand gesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots)

Während der Streifenfahrt wurden Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord gegen 3 Uhr auf ein Feuer in der Ladenburger Straße aufmerksam. Mittig auf der Fahrbahn hatten Unbekannte knapp 15 Bücher abgelegt und diese angezündet. Mit Wasser aus einem nahgelegenen Brunnen konnte das Feuer von den Uniformierten schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen nach stammen die Bücher aus dem städtischen Bücherregal, dass sich in unmittelbarer Nähe befindet. Wer den Brand legte ist bislang nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06221 4569 an die Ermittler zu wenden.

