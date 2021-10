Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Garage in Vollbrand - PM Nr.1

Heidelberg-Altstadt (ots)

Gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Neue Schloßstraße in Heidelberg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte eine bereits in Vollbrand stehende Garage festgestellt werden. Informationen zur Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg hat bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

