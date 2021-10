Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen - Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht

Leimen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag wurden im Menzerpark ein Fahrrad und ein Roller gefunden, daneben befand sich ein Bolzenschneider. Ein Anwohner hatte zudem in der Nacht Jugendliche in dem Park beim "Hantieren" bemerkt. Der Polizeiposten Leimen hat sich des mutmaßlichen Diebesguts angenommen, der Eigentümer des Rollers konnte bereits ermittelt werden. Nun suchen die Beamtinnen und Beamten nach dem Eigentümer des aufgefundenen Trekkingbikes und nach Zeugen, welche im Menzerpark etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingbike der Marke Gudereit, Modell SX-30, mit einem Fahrradkorb.

Der Polizeiposten Leimen ist unter der Tel. 06224 1749-0 erreichbar.

