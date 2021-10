Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn; ein Fahrgast leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Der Fahrer eines Mercedes Benz befuhr am Montag gegen 11.15 Uhr die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Neuer Messplatz und übersah augenscheinlich beim Links-Abbiegen in die Humboldtstraße eine rote Ampel. Es kam zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn der rnv. Durch die Vollbremsung wurde eine 39-Jährige in der Straßenbahn leicht verletzt. Die Fahrstrecke der Linie 1 blieb im Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

