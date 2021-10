Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Werkstatt ein - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Werkstatt in den Birkighöfen. Hierzu hebelten sie ein Fenster der Werkstatt auf. Von dort gelangten sie in weitere Räumlichkeiten. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem/ zu den unbekannten Einbrechern geben können oder im genannten Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Eppelheim, Tel. 06221/766377, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell