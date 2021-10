Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Unfall zwischen Radfahrer und PKW - leicht verletzt

Heidelberg-Süd (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer die B3 von der Sickingerstraße kommend in Richtung Eichendorffstraße. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines VWs fuhr von der Turnerstraße in den dortigen Kreuzungsbereich zur B3 ein und übersah den Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell