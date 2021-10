Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Mit Roller auf PKW aufgefahren

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Montag kurz vor 14 Uhr kam es im Diebsweg zu einem Auffahrunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem PKW. Die 58-jährige Zweiradfahrerin bemerkte zu spät, dass ein BMW an der Ampel zur Eppelheimer Straße anhielt und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Die Rollerfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Zur weiteren Abklärung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

