Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 1. Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus 2. Nachfolgeunfall: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn; keine Verletzte

Heidelberg (ots)

Sieben Verletzte, darunter zwei Kinder, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr, in der Bergheimer Straße ereignete.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Bus in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als in Höhe der Kirchstraße ein parallel zum Bus fahrender Autofahrer von der Bergheimer Straße nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, den Bus der Linie 35 übersah und dessen Spur kreuzte. Dadurch musste der Busfahrer eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden und verletzten sich. Die bisherige Bilanz: sieben Verletzte, darunter zwei Schulkinder. Alle wurden nach ihren Erstbehandlungen zur weiteren Untersuchungen in verschiedene Kliniken gebracht. Über deren Verletzungsgrad liegen noch keine Informationen vor. Zu einer Kollision kam es nicht.

Gerade als diese Unfallaufnahme beendet war, kam es rund eine Stunde später zu einem ähnlichen Verkehrsunfall an derselben Stelle. Ein Autofahrer wollte kurz nach 10 Uhr von der Bergheimer Straße nach links in die Kirchstraße abbiegen und übersah dabei eine in Richtung Bismarckplatz fahrende Straßenbahn. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand lediglich Blechschaden in geringer. Verletzte waren hier nicht zu beklagen. Der Schienenverkehr in der Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt ist derzeit noch blockiert, dürfte aber gegen 11 Uhr wieder frei gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell