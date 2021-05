Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Spuckender Fahrraddieb überführt - Man sieht sich eben immer zweimal im Leben...

Hannover (ots)

Hannover. Spuckend und pöbelnd war am Dienstagmittag ein 53-jähriger Mann in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade unterwegs. Ein Passant bemerkte dieses eklige Verhalten und sprach eine sich in der Nähe befindende Streife der Bundespolizei darauf an. Als die Beamten den Mann auf sein Verhalten ansprachen, zeigte dieser sich sofort aggressiv.

Ein 26-jähriger Zeuge näherte sich dem Geschehen und sagte, er könne schildern, was sich zugetragen habe. Der 53-Jährige zögerte nicht. "Du Fotze!" entgegnete er dem jungen Mann und spuckte in dessen Richtung.

Die Bundespolizisten nahmen den Rüpel zur Anzeigenfertigung wegen Beleidigung mit auf die Wache. Der polizeibekannte Mann hatte nicht weniger als 3,11 Promille im Atem und zeigte sich so gar nicht einsichtig. Als die Landespolizei zuständigkeitshalber den Mann zur Anzeigenaufnahme abholen wollte, griff er die Kollegen aggressionsgeladen an. Doch ein baldiges Wiedersehen sollte folgen...

Am Mittwochnachmittag betrat ein 52-jähriger Mann die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover. Sein Fahrrad sei gestohlen worden. Er habe aber aus Bildern einer privaten Kamera ein Fahndungsplakat erstellt. Als der Geschädigte die Bilder vorlegte, staunten die Beamten nicht schlecht. Denn diese Bilder zeigten unverkennbar den spuckenden Mann vom gestrigen Tag!

Der Erfolg sollte nicht lange auf sich warten lassen. Nur wenige Stunden später lief eben dieser Beschuldigte durch den Hauptbahnhof Hannover. Die eingesetzte Streife erkannte ihn sofort und übergab den 53-jährigen Gesuchten direkt wieder der Landespolizei.

