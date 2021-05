Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Angriff auf Zugbegleiter - Flegelhaftes Verhalten und äußerst brutal

Hannover (ots)

Hildesheim. So beschrieb gestern Abend ein 37-jähriger Zugbegleiter gegenüber der Bundespolizei das Verhalten von zwei Männern in der Nordwestbahn. Die noch Unbekannten stiegen gestern gegen 18:20 Uhr in Elze (Hildesheim) ohne Mund-Nasen-Schutz in den Zug NWB 82977 von Hameln kommend in Richtung Hildesheim ein.

Der Zugbegleiter wies die beiden Reisenden bei seiner Kontrolle auf das erforderliche Tragen eines MNS hin. Widerwillig kamen diese der Aufforderung zunächst nach.

Kurze Zeit später stellte der Mitarbeiter die beiden jungen Männer erneut ohne Maske, dafür aber mit Füßen auf dem Tisch fest. Auf das flegelhafte Verhalten angesprochen, reagierten die Reisenden mit einem deutlichen "Verpiss Dich".

Der Zugbegleiter teilte den uneinsichtigen Männern mit, dass sie wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung von der Weiterfahrt ausgeschlossen seien und forderte sie zum Ausstieg auf.

Kurz vor Ankunft des Zuges im Bahnhof Emmerke griff plötzlich einer der beiden Männer den 37-Jährigen hinterrücks an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Begleiter zögerte nicht lange und prügelte ebenfalls auf den Kopf des Kontrolleurs ein und malträtierte ihn mit Tritten, bis dieser zu Boden ging.

Große Zivilcourage zeigte ein weiterer Reisender. Der Anfang 30-Jährige eilte dem Zugbegleiter zu Hilfe und verhinderte weitere Angriffe. Die beiden Schläger verließen im Bahnhof Emmerke den Zug.

Der verletzte Zugbegleiter konnte beide Täter beschreiben: 1. Person: ca. 175 cm groß, schlank, 20-25 Jahre alt, blaue Augen, hellbraun-blonde Haare, trug ein schwarzes Basecap und eine bunte Regenjacke 2. Person: ca. 175 cm groß, schlank, 20-25 Jahre alt, braune Augen, schwarze Haare, dunkle Jacke

Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise an folgende Rufnummer: 0511 30365-0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell