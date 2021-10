Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstag hebelten bislang Unbekannte zwei Gullydeckel in der Schützenstraße aus der Fassung und versenkten die Deckel anschließend im Schacht. Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer hierdurch geschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Gefahrenlage vor Ort umgehend nach ihrer Alarmierung beseitigen können und ermitteln nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder Verdächtiges am Dienstag von 0 Uhr bis 14 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 zu melden.

