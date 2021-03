Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Huckarde

Nach bisher drei Brandstiftungen am 4. September und 25. Oktober 2020 sowie in der Nacht zu Montag (1.3.2021) an der Friedrichsruher Straße in Dortmund-Huckarde sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Im September und Oktober 2020 brannten an der Friedrichsruher Straße je ein Pkw. Vor dem jüngsten Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Montag legten Unbekannte gegen 2 Uhr am Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichsruher Straße / Ecke Oberfeldstraße einen Brand.

Ein Zeuge hörte einen Knall. Er entdeckte daraufhin die Flammen und erstickte sie mit einem Feuerlöscher ersticken, so dass sie nicht ins Gebäude überschlagen konnten. Mit einem Lüfter beseitigte die Feuerwehr den Qualm aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

