Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb schlägt Discounter-Personal und beruhigt sich erst im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0212

Mit Waren im Wert von 22,19 Euro verließ ein mutmaßlicher Ladendieb am Freitag (26.2.2021) einen Discounter an der Rheinischen Straße im Dortmunder Unionviertel. Als Personal den Mann stellen wollte, schlug der Tatverdächtige mit Fäusten auf seine Verfolger ein. Polizisten stoppten den Mann gegen 13 Uhr am Westpark.

Während seiner Festnahme am Westpark und auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam randalierte der 25-Jährige fortwährend. Immer wieder versuchte er, die Einsatzkräfte der Polizei zu schlagen. Außerdem bespuckte er sie. Erst im Polizeigewahrsam beruhigte sich der Mann.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung, Widerstands und Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell