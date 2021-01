Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Selbstversorger mal anders: Krefelder legte eigene Cannabispflanzung im Abstellraum an

Krefeld (ots)

Weil er sein Marihuana wegen Corona derzeit nicht in den Niederlanden kaufen kann, hat ein Mann es kurzerhand in seiner Wohnung selbst angebaut.

Verdächtigen Geruch hatte es in dem Mehrfamilienhaus schon länger gegeben - die Hausverwaltung hatte ihn nach Zeugenaussagen als Knoblauchgeruch abgetan. Bei einer näheren Überprüfung fanden Polizeibeamte am Dienstag (19. Januar 2021) in einer der Wohnungen mehrere Tütchen Marihuana, eine kleine Menge Haschisch - und in einem Abstellraum ein mobiles, zwei Meter langes Pflanzzelt samt Lüftungsanlage, UV-Lampe und Utensilien zum Anbau von Cannabis. Der 34-jährige Deutsche gab an, seine fünf Pflanzen kürzlich abgeerntet zu haben. Seine eigene kleine Pflanzung habe er errichtet, weil er wegen Corona derzeit nicht zum Drogenkauf in die Niederlande fahren könne. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Anbaus von Betäubungsmitteln. (28)

