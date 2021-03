Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lütgendortmunder Gaststätte

Dortmund (ots)

Mehrere Flaschen mit Alkohol entwendete ein Einbrecher am Sonntagabend (28.2.2021) aus einer Musikbar an der Lütgendortmunder Straße in Dortmund-Lütgendortmund. Der Tatverdächtige fiel einer Zeugin gegen 18.30 Uhr auf, während er seine Beute verpackte. Sie sprach ihn an.

Der Unbekannte flüchtete über die Straße "In der Schmechting". Am Tatort stellte die inzwischen verständigte Polizei typische Einbruchsspuren fest. Die Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen so:

- hagere Figur - blonde Haare - grauer Pullover - Hose in Tarnfarben mit Camouflage-Muster - akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

