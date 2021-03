Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos in Dortmund-Schüren zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0214

Eine unbekannte Person hat am Samstagabend (27. Februar) in Dortmund-Schüren mehrere Autos zerkratzt. Bislang sind der Polizei fünf betroffene Autos im Bereich Bergmeisterstraße/Markscheiderstraße bekannt.

Zeugen hatten der Polizei gegen 20.20 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die sich offenbar an Autos zu schaffen machte. Zu hören waren kratzende Geräusche. Die eintreffenden Beamten fanden im Bereich der Parkstreifen im Einmündungsbereich fünf Autos, deren Seiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden waren. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Deshalb fragt die Polizei nun: Haben Sie in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Zeugen beschreiben lediglich eine dunkel gekleidete Person, die ich zunächst auf der Markscheiderstraße in Richtung Osten und dann auf der Bergmeisterstraße in Richtung Norden bewegt hatte.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell