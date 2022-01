Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher in Partyhütte

Gescher (ots)

Um in eine Partyhütte einzusteigen, haben Unbekannte in Gescher eine Scheibe eingeworfen. Dazu nutzten sie mutmaßlich einen vor dem Gebäude stehenden Klappstuhl. Die Einbrecher betraten zwischen Samstag, dem 25.12.2021, 16.00 Uhr, und Dienstag, dem 11.01.2022, 06.00 Uhr, das Gebäude in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen. Beute machten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

