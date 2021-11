Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbrecher unterwegs (23.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Gebäude auf der Frankenstraße hat ein Einbrecher am Dienstag gegen 20 Uhr heimgesucht. Ein Unbekannter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten, wo er mehrere Schränke durchsuchte. Als ein 53-jähriger Bewohner in einem Zimmer im Obergeschoß des Hauses aufwachte, flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

