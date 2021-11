Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vermeintlicher Gasalarm in Kindergarten (24.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein vermeintlicher Gasaustritt hat am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Frankenstraße auf den Plan gerufen. Eine Mitarbeiterin eines Kindergartens verständigte die Helfer, nachdem sie beim Betreten des Gebäudes Gasgeruch wahrnahm. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch keine Personen im Kindergarten. Als Ursache konnte die Feuerwehr die Heizung lokalisieren, von der zwar ein gasähnlicher Geruch ausging, jedoch kein Gas austrat. Keines der eingesetzten Messgeräte schlug an oder wies auf ein Gasleck, so dass die Feuerwehr schnell Entwarnung geben konnte.

