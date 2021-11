Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Einbruch in Stiftungsgebäude (23.11.2021)

Singen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr in Gebäude einer Stiftung in der Schaffhauser Straße gewaltsam eingedrungen. Im Innern durchsuchten die Täter mehrere Räume und brachen Schränke auf. Einen Tresor mit Bargeld entwendeten die Unbekannten. Der Sachschaden, welcher beim Einbruch entstand, sowie das mögliche gesamte Diebesgut konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges bemerkt oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell