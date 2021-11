Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Motorroller-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt (23.11.2021)

Singen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Rielasinger Straße. Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin war in Richtung Rielasingen unterwegs und wollte nach links in die Straße "Moosgrund" abbiegen. In diesem Moment fuhr der 17-Jährige mit seinem laut Zeugenaussagen unbeleuchteten Roller vom Geh- /Fahrradweg auf die Rielasinger Straße. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich hierbei. Vom Rettungsdienst wurde der Jugendliche zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Roller und dem Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3.000 Euro.

