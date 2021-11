Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter dringt in leerstehende Wohnung ein (23.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag gegen 19 Uhr Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Eichendorffstraße verschafft. Ein Unbekannter gelangte, nach massiver Gewaltanwendung gegen eine Wohnungseingangstüre, in die dahinter liegenden, leerstehenden Räume und verließ das Gebäude anschließend wieder über das Treppenhaus. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell