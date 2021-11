Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Navi führt Lastwagenfahrer auf schmale Straße (23.11.2021)

Blumberg (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag gegen 20 Uhr auf der Geltengasse einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Sein Navi führte einen 43-jährigen polnischen Sattelzugfahrer in eine schmale Straße. Beim Versuch, aus der engen Gasse heraus zu manövrieren, stieß er gegen einen geparkten Audi A 4 und verursachte einen Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

